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02 Haziran 2017 Cuma
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    • Oyuncu Seçmeleri 13-16 Haziran’da

    Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezinin Akademi Liglerinde mücadele eden U21, U19, U17, U16 ve U15 takımları için oyuncu seçmeleri 13-16 Haziran tarihlerinde yapılacak.

    02 Haziran 2017 Cuma 15:02
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    Oyuncu Seçmeleri 13-16 Haziran’da

    Haber: Aysun Beykoz

     

    Seçmelerin günü ve saati şu şekilde belirlendi:

     

    U15 TAKIMI (2002 DOĞUMLULAR)

     

    13.06.2017 14:00 – 17:00

     

    U16 TAKIMI (2001 DOĞUMLULAR)

     

    14.06.2017 14:00 – 17:00

     

    U17 TAKIMI (2000 DOĞUMLULAR)

     

    15.06.2017 14:00 – 17:00

     

    U19 TAKIMI (1999 DOĞUMLULAR)

     

    16.06.2017 14:00 – 17:00

     

    U21 TAKIMI (1998 DOĞUMLULAR)

     

    16.06.2017 14:00 – 17:00

     

     

    Seçmelere katılacak oyuncular için:

     

    *Sağlık Raporu (Futbol oynamasında sakınca yoktur yazılı)

     

    *Muvafakatname (18 yaş altı sporcuların velisi imzalı)

     

    *Taahhütname (18 yaş üzeri sporculardan)

     

    *Gerekli futbol malzemeleri (Futbol ayakkabısı vs.)

     

    *Seçmeler, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Karaçayır Tesislerinde yapılacak.

     

    *İrtibat Telefon: 0 374 217 45 84

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Gençlik, Geliştirme, Merkezinin, Akademi

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