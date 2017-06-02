Haber: Aysun Beykoz
Seçmelerin günü ve saati şu şekilde belirlendi:
U15 TAKIMI (2002 DOĞUMLULAR)
13.06.2017 14:00 – 17:00
U16 TAKIMI (2001 DOĞUMLULAR)
14.06.2017 14:00 – 17:00
U17 TAKIMI (2000 DOĞUMLULAR)
15.06.2017 14:00 – 17:00
U19 TAKIMI (1999 DOĞUMLULAR)
16.06.2017 14:00 – 17:00
U21 TAKIMI (1998 DOĞUMLULAR)
16.06.2017 14:00 – 17:00
Seçmelere katılacak oyuncular için:
*Sağlık Raporu (Futbol oynamasında sakınca yoktur yazılı)
*Muvafakatname (18 yaş altı sporcuların velisi imzalı)
*Taahhütname (18 yaş üzeri sporculardan)
*Gerekli futbol malzemeleri (Futbol ayakkabısı vs.)
*Seçmeler, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Karaçayır Tesislerinde yapılacak.
*İrtibat Telefon: 0 374 217 45 84
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