Haber: Ceylan Beykoz

Teknik heyet ve futbolculara konuşma yapan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, ‘’Hepinizden Allah razı olsun. Çok iyi bir takımımız var. Karakterli takımımız var. Teknik heyetimizden sizlerden Allah razı olsun. Bize bu mutluluğu yaşattınız. El birliği ile bu takımı şampiyon yapacağız. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız.’’ diye konuştu. Çarıkçı oyuncularına, ‘’Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız söz mü?’’ diye bağırdı. Oyunculardan gelen ‘’Söz’’ tezahüratı üzerine, ‘’Bende size en iyi şampiyonluk primini vereceğim.’’ dedi.