Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 27-28 Şubat tarihlerinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maçlarda karşı karşıya gelecek. Boluspor Kulübünden Umut Meraş, Melih Okutan ve Burak Asan'da, Spor Toto 1. Lig Karmasında mücadele edecek.A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon, A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek. Karşılaşmalarda, Ümit, Genç Milli Takım ve TFF Bölge Antrenörlerinden oluşan 33 kişilik teknik ekibin, 54 takımı kapsayan 252 maçı izleyerek tespit ettiği futbolcular boy gösterecek. Her ligin iki karmaya ayrılacağı etkinlikte, takımlar birer karşılaşma oynayacak. TFF 2. Lig karmaları müsabakası 27 Şubat Salı, Spor Toto 1. Lig karmaları maçı ise 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak. İki mücadele de saat 14.00'te başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, iki karşılaşmayı da ekibiyle birlikte bizzat takip edecek. Karmalara davet edilen futbolcular, ilgili maç tarihinden bir gün önce Riva'da toplanacak.