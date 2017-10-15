Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig'in 8. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Milli maç arası dolayısıyla bu iki haftalık dönemde çok ağır antrenmanlar yaptık. Rakibimiz buraya mutlak kazanmaya gelecekti biliyorduk. ilk 15 dakika da üstümüze geldiler. 90 dakika boyunca disiplinimizi bozmadık. Rakibe bazen bilerek topu verdik, 2-0'lık net galibiyet aldığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok karakterli oyuncu grubuna sahibim. Oynasın oynamasın herkes taktik disiplinine bağlı hareket ediyor. İster sahada ister sahanın dışında, bir ailenin evlatları gibi oyuncularım hep birlikte hareket ediyor. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.