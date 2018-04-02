Haber: Esra Öztürk

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Ligde 2. yarına iyi başlamıştık. Kazanarak başlamıştık. Devre bitmeden de iyi maçlar oynamaya başlamıştık. Artık bunları hedefe doğru götürmemiz gerekiyordu. Bu müsabaka karşımızdaki rakip açısından baktığımızda genç enerjiktiler. İlk yarıda istediklerini başardılar, bizi oynatmadılar ve oyunumuzu da bozdular. Ancak 2. yarı hem oyuna yaptığımız müdahalelerle, hem de oyuncularımız biraz daha dikkatli davrandılar ve biraz daha ekip oyunu oynadık. Daha sonra takıma katkıda bulunsun diye aldığımız oyuncularımız eksikleri olmasına rağmen özveri ile takıma yardımcı olmaya çalıştılar. İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.