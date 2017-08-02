Haber: Gönül Olutürk

Yeşil Beyazlılar son olarak Pendikspor’da forma giyen kaleci Ömürcan Çavuşoğlu ve Boluspor’dan 21 yaşındaki forvet Ozan Karabacak’ı kadrosuna kattı. Yeşil Bursa’nın gerçekleştirdiği bu transferlerin ardından Teknik Direktör Turhan Şen’in büyük bir mutluluk duyduğu ve sakatlık ya da ayrılan bir futbolcu olmazsa kadronun lig için yeterli olduğunu raporunda bildirdiği öğrenildi. Dün ayrıca Keçiörengücü ile karşılaşan Yeşil Bursa sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.