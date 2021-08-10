Ozan Sol, Bursaspor'a transfer oldu

Haber: Aysun Beykoz

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ozan Sol" ifadelerine yer verildi.

"Geliyorum"

Kısa bir açıklama yapan Ozan Sol da, "Geliyorum" şeklinde konuştu.

Geçen sezonki performansı

Öte yandan geçen sezon Bodrumspor ile 28 maça çıkan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 31 gol ve 5 asist kaydetti. Sol, attığı 31 golle Türkiye’deki profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olmuştu.

Forma giydiği takımlar

Ozan sol kariyerinde Manisaspor, Altınordu, Altay ve Aydınspor 1923 gibi takımların da formalarını giydi.