Haber: Ceylan Beykoz

Olay Gündem Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulunan Özbağ, her iki maçta da büyük heyecan ve sevinç yaşadı. Özbağ, takımla gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Sebenspor Erkek Hentbol Takımımızı geçen sene kurduk. Takımımız büyük bir aşama kaydederek güzel galibiyetler aldı. Bu yıl hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Sporseverlerin de desteği ile önümüzdeki yıllarda 1.lige yükselmeyi hedefliyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi, aynı zamanda bizi destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum."