Özcan, Bakü’de

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye Milli Takımının İsviçre’ye karşı edeceği mücadelede millileri desteklemek için kardeş ülke olan Azerbaycan’a gitti. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda millilerin son şansı olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Türkiye-İsviçre mücadelesinde Türkiye Milli Takımına destek için Bakü’de bulunan Özcan, “Biz bugün burada Milli takımımızın başarılı olacağına ve İsviçre’yi yenip bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Tüm Bolu halkı adına ben milli takımımıza başarılar diliyorum” dedi.