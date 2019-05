Özcan, Boluspor Kongresi İçin Ne Dedi?

Haber: Birol Ertunç

Özcan, “Ben de sürecin bir an önce tamamlanmasını diliyorum. Bakalım Boluspor’un üyeleri bu konuda ne kadar duyarlılık gösterecekler? Kongre ne kadar çabuk biterse Bolumuz için hayırlı olur” diye konuştu.

“BEN DE SÜRECİN BİRAN ÖNCE TAMAMLANMASINI ARZU EDİYORUM”

Özcan, “Sürecin tamamlanmasını ben de arzu ederim. Burada da inşallah bir an önce yeni bir yönetim oluşur Bolumuza, Bolusporumuza başarı getirecek. Ben şimdiden kim seçilirse seçilsin Bolusporumuza hayır olmasını diliyorum. Biz Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi zaten ifade ettik. Gücümüz yettiği kadar da Boluspor’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben Boluspor’u seven bir Belediye Başkanı değilim. Ben Boluspor taraftarı olan bir Belediye Başkanıyım. Bu noktada da üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya hazırım” dedi.

“TÜZÜĞÜN 2 AŞAMALI OLMASI DOĞRU OLMUYOR”

Özcan, “Tüzüğü de bu anlamda yeniden ele almak lazım. İki aşamalı olması çok doğru olmuyor. Bunu da bu vesileyle bir kez daha söyleyelim. Bu tartışmalara hiç gerek olmazdı. Sabah çoğunluk toplanamazsa öğleden sonra toplanır denseydi, böyle programlanabilseydi, 15 günlük süre olmasaydı çok daha isabetli olurdu” diye cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 11:55