Özcan'dan Altı Çizilecek Konuşma..

Haber: Aysun Beykoz

“DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Uzun zamandır ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığını ifade eden Özcan;“Bugün beni mutlu eden bir şey oldu. Uzun yıllardır ilk kez ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlandı. Ve toplantı yapıldı. Bu aslında Boluspor delegesinin duyarlılığını gösteriyor. Çünkü transferler başladı. Bir hafta daha ötelenmesine gönlümüz razı olmuyor dedim. Delegelerimiz geldiler, yeterli çoğunluğu sağladılar. Yeni seçilecek yönetime en azından net bir şekilde bir hafta kazandırdılar. Bu bizim için son derece önemliydi. Sıkıntılı bir sezon geçirdik. Allah bir daha bu sezon gibi bir sezon yaşatmasın bizlere. Gerçekten hop oturup hop kalktık” dedi.

“BU BORÇ HEPİMİZİN BORCU”

Borcun sadece yeni seçilen başkan ve yönetimin borcu olmadığının altını çizen Özcan;“Evet Boluspor’un borcu var. Az bir borcu da yok. Ancak şöyle baktığımızda bizimle aynı ligde olan takımlardan 1-2 tanesi dışında diğerlerinin durumu çok kötü. Yani toparlanmayacak bir şeyin olmadığını söylüyoruz. Bir de bu borç meselesi yüzünden artık spekülasyonları bir tarafa bırakalım. Bu borç bugün görev alacak olan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin olmayacak sadece. Bu borç bence hepimizin borcu. Boluspor’un borcunun da tüm Bolusporluların birlikte üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum. İyi yönettikten sonra, akıllı yönettikten sonra bu borçlar hızlı bir şekilde eriyecektir. Bence bu borç meselesi önümüzdeki yıl konuşulmayacak” diye konuştu.

“TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYUYORUZ”

Abat ve yönetimini yalnız bırakmayacaklarını belirten Özcan; “Sayın Abat burada önemli bir cesaret örneği gösterdi. Bu davranışından dolayı kendisini kutluyorum. Kimse çıkmaz denirken, çıktı. Ben arkadaşlarımla birlikte taşın altına gövdemi koyuyorum dedi. Bizde şunu söyledik. Bizde aynı taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri asla yalnız yürümeyecek. Hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapmaya başladı. İstanbul’da bazı önemli görüşmeler yaptım. İnşallah bu görüşmeleri de neticelendireceğiz. Hızlı bir şekilde ekonomik olarak rahatlamış bir Boluspor önümüzdeki yıl başarılı olmasını hep birlikte sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ”

Ortak noktanın Boluspor olduğuna dikkat çeken Özcan; “Sayın Abat’ın yönetim kurulu listesine baktım. Büyük bir liste. Bu dönem yönetime girmek için herhalde geçtiğimiz yıllara oranla 2-3 kat fazla talepte bulunuldu. Ben yönetime gireceğim. Katkı da sağlayacağım. Çünkü kulübün artık başarılı olmasını istiyorum. Yönetim kuruluna bu kadar talep olması beni heyecanlandırdı. Bence bu sene çok başarılı olacağız Abdullah Abat’ın başkanlığında. Yönetim kurulu listesinde her siyasi görüşe mensup insan var. Siyasi görüşlerimiz, dünya görüşlerimiz farklı olabilir ama bizim ortak noktamız Boluspor” ifadelerini kullandı.

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ”

Son olarak yeni yönetime başarılar dileyen Özcan; “Tabi Necip başkan bugün teslim ediyor. Boluspor’a verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum Boluspor taraftarı olarak. Bir de Necip başkanla geçenlerde telefonla konuştuk. Kulüpten bir alacağı var ya Necip Ağabeyin 1,5 milyon TL gibi bir rakam. Bana 2-3 tane isim saydı. Bu arkadaşlardan bir tanesi üstlenirse dedi. Ben gereğini yaparım dedi. O saydığı isimlerden bir tanesi de Sayın Abat’tı. Ben Necip Çarıkcı’nın verdiği sözü kısa sürede yerine getireceğine inanıyorum. Bugün seçilecek yönetim başarılar diliyorum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Herkes elinden geleni yapacak” dedi.