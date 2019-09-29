Özcan'dan Boluspor'a Destek

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TFF 1. Ligi 6’ncı haftasında Cumartesi günü evinde İstanbulspor’u konuk eden Boluspor’un son taktik antrenmanını ziyaret etti. Zorlu karşılaşma öncesi Boluspor Kulüp Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonra Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, BTSO Başkanı Türker Ateş ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleriyle birlikte antrenman sahasına geçti. Burada geçtiğimiz hafta göreve başlayan teknik direktör Osman Özköylü’yle bir araya gelen Başkan Özcan, kırmızı beyazlı takımın yarın oynayacağı İstanbulspor maçı dolayısıyla Özköylü ve teknik heyete başarılar dileklerini iletti.