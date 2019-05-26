Özcan'dan Çok Önemli Açıklamalar

Haber: Gönül Olutürk

"Bolusporumuza yakışır bir stadyum yapacağız"

Stadyum ile ilgili kafa yorduklarını belirten başkan Özcan "Stadyum bizim öncelikli işlerimizden olacak dedik ama hemen kazmayı vurup yapabileceğimiz bir iş değil. Stadyum bizim ekonomik olarak en büyük vaatlerimizin başındaydı. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bunun için kafa yoruyoruz, çalışıyoruz da. Bolusporumuza yakışır bir stadyum yapacağız" dedi.

"Kongrenin Bayram Arefesine Sıkıştırılması Doğru Değil"

Bana gelen bilgiler kongrenin 30 Mayısta, çoğunluk sağlanamazsa 15 Haziran'da yapılacak diye. Ama bu tür kongrelerde nerdeyse yazılı olmayan kural haline gelmiş parti kongreleri gibi. Kamuyouna duyurulan hep ikinci tarihtir. Benim tahminimde 15 Haziran'da yapılacağı. Doğrusuda bu. Bence bu bayram arifesinde sıkıştırmakta doğru değil.

"Düşmanım da Olsa Başarılı Olacaksa; Boluspor'a Başkan Olabilirler"

Boluspor başarılı olacaksa başkan isterse can düşmanım olsun diyen Özcan "Bolu'da dargın olduğum kimse yok. Düşmanında yok öncelikle bunu belirteyim. Benden nefret eden beni sevmeyen ama başarılı olabilecek herkes Boluspor'a başkan olabilir. Yeter ki başarılı olsun. Boluspor'un başarılı olmasını herkesten çok istiyorum. Kulüp başkanı başarılı olacaksa isterse can düşmanım olsun emin olun destek olurum, verebileceklerimizin tamamını vereceğiz. Kişiye göre bir eksik bir fazlada olmayacak. Ama mevzuatlar içinde. Benim diğer bakanlardan bir farım var. Hepsi Boluspor'u çok seviyor ama ben Boluspor taraftarıyım, gerçek taraftarıyım, tribün çocuğuyum ben" dedi.

"Boluspor Yönetimi Değişirse BOBES İle İlgili İstişare Yaparız"

Özcan BOBES ile ilgili olarak ta "BOBES belediyenin desteğiyle yürüyen tüzel bir dernek. Belediyenin mülklerini kiralayıp para kazanan dernek. Kongre çağrısı yapıldı, Sinan Barut başkan oldu. Boluspor'a hukuken bağlamak mümkün değil. Boluspor yönetimi değişirse oturup istişare yaparız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2019, 11:25