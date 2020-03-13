Özcan Oldukça Mutlu

Haber: Volkan Yılmaz

Özcan tribünlere bir taraftar olarak çağırıldığını, bu tür şeylerden siyasi bir beklentisinin olmadığını belirtti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Adanaspor maçındaki 2. golden sonra dünya görüşleri farklı olan birçok kişinin birlikte sevindiğini, Boluspor'un herşeyin üstünde olduğunu bir kez daha gördüğünü söyledi. Boluspor'un Adanaspor ile oynadığı maçı, ligde kalan maçlarımızı ve rakiplerin de analizini yapan başkan Tanju Özcan kazanılan 6 puan ve ligin son durumunu en ince ayrıntısına kadar aktardı.

Sultanlara Destek Verilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada Bolu Belediyespor voleybol takımının Sultanlar ligine çıkması halinde daha büyük destek vereceklerini belirtti. Başkan Özcan amatör spor faaliyetleri kapsamında daha çok kitleye spor yaptırmak istediklerini belirtirken, amatör olarak faaliyet gösteren kulüplere maddi destek verdiklerini sözlerine ekledi. Özcan ayrıca Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımının Play-Of'a kalmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, geçtiğimiz cumartesi günü hem Boluspor'un kazanması, hem de sultanların Play-of'a kalması ile mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.