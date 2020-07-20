Özcan “Seneye her şey çok güzel olacak”

Haber: Volkan Yılmaz

13 sezondur TFF 1.Ligde mücadele eden ve geride kalan bu süreçte en kötü sezonlarından birini geçiren Boluspor, ligin 34.haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Bu arma sadece bir futbol kulübü değil, bu arma geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız; bu armada çocukluğumuz, hatıralarımız, yarınlarımız, hayallerimiz var. Boluspor demek Bolu demektir. Bu renklere gönül verenleri üzen bu şehre yakışmayan bir sezon geçirdik. Ama kırmızı beyazın olduğu yerde umut her zaman vardır. Umuyoruz, biliyoruz, inanıyoruz seneye her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.