Özcan Sultanlara sponsorluk istedi

Haber: Yasin Bilgi

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Fenerbahçe ile oynayacağı ilk karşılaşma için hazırlanıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da en üst ligde mücadele eden takım için katıldığı canlı yayında çağrıda bulundu.

“100 Milyon bütçesi olan takım da var”

Ligdeki büyük takımların bütçesini hatırlatarak, Bolu Belediyespor’un durumuna dikkat çeken Başkan Özcan, “Çok emek veriyoruz. Çok uğraşıyoruz. Geçen yıl güzel bir kadro kurduk. Sonucunu da aldık, Sultanlar Ligi’ne çıktık. Sultanlar Ligi’nde tabi 100 milyon bütçesi olan takım da var. Orada Eczacıbaşı ile oynuyorsunuz. Vakıfbank ile oynuyorsunuz, Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Bunlar çok büyük bütçeli takımlar. O yüzden Aydın Büyükşehir Belediyesi var, Sarıyer Belediyesi var, bizim dışımızda. Başka belediye takımı yok. Ama tabi onlar daha büyük belediyeler bizden. İmkânları daha fazla olan belediyeler” dedi.

“Destek vermek isteyen varsa, benimle irtibat kursun”

Takıma destek konusunda iş insanlarına seslenen Özcan, “O yüzden ben burada bu kuruma ilgi duyan, ekonomik durumu iyi olan şirket sahibi olan vatandaşlarıma da sesleniyorum. Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımına sponsorluk desteği vermek isteyen varsa, benimle irtibat kursun. Zaten internete yazınca benim telefonum çıkıyor. Mutlu oluruz. Kadın voleybolunun desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.