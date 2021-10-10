Özcan taraftarın coşkusuna ortak oldu

Haber: Aysun Beykoz

Maçın başlama düdüğü ile birlikte tribünlerdeki hareketi ve coşkuyu gören başkan Özcan kendini kırmızı beyazlı taraftarların arasına atarak onların tezahüratlarına eşlik etti. Başkan Özcan karşılaşmanın 3-0 kaybedilmesine rağmen yaşanan coşkuya dikkat çekerek "Uzun yıllar sonra ilk defa Sultanlar Ligi'ne çıkan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımızı bugün Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmadaki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Salonu dolduran ve tezahüratları ile takımımıza büyük destek veren tüm taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.