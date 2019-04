Özcan’a Boluspor’dan nezaket ziyareti

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarette bir konuşma yapan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı; “Sayın Başkanımı tebrik ediyorum. Bugün de ilk randevusunu Boluspor Kulübü’ne, yani bizlere verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız, belki 10 yıldan beri Bolu’da ve deplasmanlarda milletvekili olarak da, en çok yanımızda gördüğümüz milletvekilimiz idi. Başkanımızın taraftarların içinden geldiğini biliyorum. Ben de oradan geldim. Sayın Başkanım Boluspor’u bilen ve seven; her zaman içeride ve dışarıda yanımızda oldu. Şu an Belediye Başkanı olması, en başta beni ve Boluspor Kulübü’nü mutlu etti. Bana göre şanslı bir döneme giriyoruz. Bu konuda da böyle bir Başkan’a sahip olmak bizim için de iyi oldu. Alaaddin Başkanımız da 15 yıl boyunca bizlerin yanında oldu. İnşallah bundan sonra Sayın Başkanım ile beraber, kongremiz var, gelecek başkan ile beraber yol yürüyeceğiz. Bir stat projeleri var. Bu konuda da zaten Tanju Başkanım açıklamayı kendisi yapmıştı. Belki bu konuda da Bolumuz ve Bolusporumuz iyi bir yol kateder. Ben kendisine bundan sonra başarı diliyorum.” dedi. Yeni görevinin ilk mesai gününde yüzlerce ziyaretçinin tebriklerini kabul eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, Boluspor Kulübü ziyaretinde bir konuşma yaparak; “İnşallah, Allah nasip ederse, seçim döneminde verdiğimiz sözleri tutabilmenin heyecanıyla başladık. Cuma günü görevi devraldık. Bugün ilk mesai günümüz. Başkanımın söylediği gibi ilk randevumuzu da Boluspor Kulübü’ne vermek istedik. Sizleri burada görmekten mutlu oldum. Ben birçok yerde söyledim. Diğer başkanlarımızdan, Kulüp Başkanı olarak da hizmet edenler oldu geçmişte. Boluspor’a, herkes bir katkı sunmaya çalıştı. Bundan dolayı öncelikle başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Belki benim onlardan bir farkım şu; ben gerçekten Boluspor taraftarı olarak geldim bugünlere. Necip Başkan’ın da dediği gibi biz top toplayıcı çocuk da olduk statta. Altmışıncı dakikada, eskiden maratonda kapılar açılırdı, altmışıncı dakikadan sonra bilet alamadığımız için orada bekleyenler arasındaydık. Deplasmanlarda o sıkıntılı dönemleri çok iyi bilen insanlarız. Dolayısıyla Boluspor’a, artan şekilde desteğimizi vereceğiz hep birlikte. Hepimizin kulübü Boluspor. Dolayısıyla, burada bizden önceki başkanlar neyi yaptıysa biz onlardan daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Bu belediyeye aslında çok yabancı değiliz. Ben, biliyorsunuz, 10 yıl Meclis Üyeliği yaptım. Ama 10 yıldır da Meclis Üyesi değilim. 8 yıldır da Milletvekili’ydik. Çok şey değişti tabi. Hiç bilmeyen birinin gelip oturmasıyla, biraz bilen birinin gelip oturması farklı oluyor. En azından, eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Hangi konuda eksiğimizin olduğunu biliyoruz. Bunları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Yine bir adaptasyon dönemi olacak tabi ki. O konuda sizlerden destek de bekliyoruz. Eksiklerimiz var bunları biliyoruz. Hızlı bir şekilde bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Süreç içerisinde hatalarımız olabilir. Bu konuda da, sizler bizim dostlarımızsınız, abilerimizsiniz, kardeşlerimizsiniz, o anlamda sizden yapıcı anlamda her türlü eleştiriyi bekliyoruz. Biz dedik hep; ‘İstişareye açık olacağız.’ diye. Bu konuda kararlıyız. Dediğimiz gibi sizin eleştirileriniz, bizim açımızdan çok önemli. Eleştirilerinizden ders çıkartabilirsek, kazanımı Bolu’ya olacak muhakkak. Tekrar geldiğiniz için, bizlere baştan bu desteği verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.