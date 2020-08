Özcan’dan BStore’a Büyük Katkı

Haber: Aysun Beykoz

Duydum ki bir kampanya varmış bende bir taraftar olarak geldim diyen başkan Özcan'ı Boluspor yöneticisi İlhami Akça ve Ufuk Alın karşıladı. Storeden sorumlu yönetici İlhami Akça ve tesislerden sorumlu yönetici Ufuk Alın yaptıkları açıklamada her eve bir Boluspor forması sloganı ile başladık. Ürünlere yüzde 50 indirim yaptık. Yeter ki taraftarımız bu ürünlere sahip olsun. Kampanyaya ilk günden itibaren oldukça ilgi var. Her sabah Storeyi dolduruyoruz dediler. Kampanya ile ilgili Boluspor taraftarına çağrıda bulunan başkan Özcan "Bende vatandaşlarımıza ve taraftarımıza çağrıda bulunuyorum. Boluspor'a destek böyle günlerde olur. Kulübümüz yüzde elli indirim yaptı. Her Boluspor taraftarının en azından iki tane ürün almasını istiyorum. Bu zor günlerde kulübümüze sahip çıkmalıyız. Taraftarsak böyle günlerde sahip çıkmaz lazım iyi günlerde herkes sahip çıkar" dedi. Boluspor mağazasından mont, kaşkol tişört gibi çeşitli ürünler alan başkan Özcan yönetim kuruluna başarılar dilemeyi ihmal etmedi.