Özdemir'den Bolu Belediyespor'a Tebrik

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir 1. lige çıkan Bolu Belediyespor kadın hentbol takımını ve kulüp başkanı Sinan Barut'u tebrik etti.

Özdemir'den Bolu Belediyespor'a Tebrik

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı 2 sene önce olduğu gibi yeniden 1.lige yükselmenin gururunu yaşadı. Elde edilen bu başarı karşılıksız kalmadı. Bolu Başkan yardımcısı Rasim Özdemir yaptığı açıklamada, "1 .lige çıkan Bolu Belediye Spor Kadın Hentbol takımımızı kutluyorum.. Bu başarıda büyük emekleri olan Kulüp Başkanımız Sinan Barut antrenörler Sercan Marangoz ,Erhan Özdemir ve en çokta sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" diyerek temsilcimizi kutlamayı ihmal etmedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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