Haber: Gönül Olutürk

Antalya da düzenlenen Özel Sporcular 1.bölge yüzme yarışlarına Bolu’yu temsilen Dağkent Engelliler Spor Kulübü ve Bolu Özel Sporcular Spor Kulübü katıldı.Kaan Yıldırım 2 altın 2 gümüş 1 bronz madalya, Ebrar Çelebi 2 gümüş 1 bronz madalya ve Berkay Sarıaslan 1 bronz madalya alarak kürsü çıktılar.Kaan ve Ebrar barajları geçerek Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak ettiler. Yarışmalarda alınan başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan antrenörEmİNE Galipoğlu ve antrenör Murat Cambazlar “Alın terimiz olan bu madalyalarda bize destek veren sayın il müdürüm Şahin Ertem ve şube müdürlerime tesis amirim Ömür Tekince ye mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandılar.