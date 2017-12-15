Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk basketi ilk dakikada İBAL’den geldi: 2-0. Final 2.dakikada ilk basketini bularak oyuna denge getirdi: 2-2. 5.dakika 5-4 Özel Final üstünlüğü ile geçilirken, 7.dakikada İBAL 8-5 öne geçti. İBAL ilk periyodu 13-7 önde tamamladı. 2.periyoda müthiş başlayan Özel Final 2.dakikada 13-13 eşitliği yakaladı. 3.dakikada 15-13 öne geçen Özel Final 16-0’lık harika seriyle bir anda 24-13’lük skor avantajını yakaladı. İlk yarı 27-17 Özel Final üstünlüğü ile kapandı. 2.yarının ilk periyodunun 2.dakikası 31-19, 4.dakikası 37-23 ile geride kaldı. 6.dakikada fark 18 sayıya çıktı: 41-23. 8.dakika 45-23 ile geçilirken 3.periyot 47-25 Özel Final üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta İBAL sadece 2 sayı bulabildi. 3.dakika 49-25, 5.dakika 57-25, 8.dakika ise 59-27 ile geçildi. Karşılaşmayı 62-27 kazanan Özel Final Temel Lisesi turnuvaya süper bir başlangıç yaptı.