banner133

banner101

banner120
13 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özel idare galibiyetle tanıştı

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligi A Grubunda Özel İdare Köroğluspor ile Mengen Belediye Spor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor takımı 4-1 kazandı.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 13:26
    Bu haber 13 kez okundu
    Özel idare galibiyetle tanıştı

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligi A Grubunun 4.haftasında Özel İdare Köroğluspor, Mengen Belediye Spor’u ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2 Sahada oynanan mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor Emre (2), Sedat, ve Sezer’in golleriyle 4-1 kazandı. Böylelikle Özel İdare Köroğluspor takımı ligdeki ilk galibiyetini elde ederek ilk puanını hanesine yazdırdı. Köroğluspor 3 puanla 5.sırada yer alırken Mengen Belediyesi ise 0 puanla son sırada yer aldı. Köroğluspor ligin 5. Haftasında Kıbrıscıkspor ile karşılaşırken Mengen Belediyespor ise sahasında Geredespor’u ağırlayacak. Mücadeleye Köroğluspor takımı etkili başladı. Maçın 12.dakikasında Sedat ile golü bulan Özel İdare Köroğluspor takımı maçta 1-0 öne geçti.ilk golün ardından farkı artırıp rahatlamak isteyen Özel İdare rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Köroğluspor’un aradığı gol 28.dakikada Emre’den geldi. Emre’nin golü ile Özel İdare takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devra arasında 2-0 Özel İdare köroğluspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda farkı attırıp oyunu koparmak isteyen Özel İdare takımı gol pozisyonları üretmek için baskılı oynamaya başladı. Bu oyun maçın 50.dakikasında golü getirdi. Emre’nin golü ile Özel İdare Köroğluspor takımı maçta 3-0 öne geçti. Emre kendisinin ikinci takımının üçünü golünü kaydetti. Maçta gol bulmak için Mengen Belediyespor takımı rakip kalede atak üreterek gol pozisyonalrı üretmeye çalışıyor. Mengen’in golü maçın 70.dakikasında Oğuz Mert’in golü ile geldi. Bu golle Mengen Belediyespor takımı maçta skoru 3-1’e getirdi. Maçın 89.dakikasında Özel İdareden Emirhan İkbal rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın skorunu belirleyen gol 90.dakikada Özel İdare oyuncusu Sezer’den geldi. Bu golle Özel İdare Köroğluspor takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.

    Saha: Sentetik 2

    Hakemler: Fikri Alagözoğlu, Umut Atlı, Bayram Öztürk

    Özel İdare Köroğluspor: ** Ali, ** Emrah, ** Umut, ** Emirhan İkbal, *** Sedat, ** Enes Can, *** Emre, *** Sezer, ** Burhan, ** Okan, ** Yılmaz

    Mengen Belediyespor: ** Buğra, ** Samet, ** Emre, ** Hakan Ünal, ** Eren, ** Hakan Güler, ** Gökhan, ** Yusuf, ** Mücahit, *** Oğuz Mert, ** Özkan

    Goller: 12.dk. Sedat, 28.dk – 50.dk. Emre, 90.dk. Sezer (Özel İdare Köroğluspor), 70.dk.  Oğuz Mert(pen) ( Mengen Belediyespor)

    Kırmızı Kart: 89.dk. Emirhan İkbal (Özel İdare Köroğluspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ TÜBİTAK 4006 “ Seminerinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜLEZLER KONAĞINDAYIZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129