Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligi A Grubunun 4.haftasında Özel İdare Köroğluspor, Mengen Belediye Spor’u ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2 Sahada oynanan mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor Emre (2), Sedat, ve Sezer’in golleriyle 4-1 kazandı. Böylelikle Özel İdare Köroğluspor takımı ligdeki ilk galibiyetini elde ederek ilk puanını hanesine yazdırdı. Köroğluspor 3 puanla 5.sırada yer alırken Mengen Belediyesi ise 0 puanla son sırada yer aldı. Köroğluspor ligin 5. Haftasında Kıbrıscıkspor ile karşılaşırken Mengen Belediyespor ise sahasında Geredespor’u ağırlayacak. Mücadeleye Köroğluspor takımı etkili başladı. Maçın 12.dakikasında Sedat ile golü bulan Özel İdare Köroğluspor takımı maçta 1-0 öne geçti.ilk golün ardından farkı artırıp rahatlamak isteyen Özel İdare rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Köroğluspor’un aradığı gol 28.dakikada Emre’den geldi. Emre’nin golü ile Özel İdare takımı maçta skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devra arasında 2-0 Özel İdare köroğluspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda farkı attırıp oyunu koparmak isteyen Özel İdare takımı gol pozisyonları üretmek için baskılı oynamaya başladı. Bu oyun maçın 50.dakikasında golü getirdi. Emre’nin golü ile Özel İdare Köroğluspor takımı maçta 3-0 öne geçti. Emre kendisinin ikinci takımının üçünü golünü kaydetti. Maçta gol bulmak için Mengen Belediyespor takımı rakip kalede atak üreterek gol pozisyonalrı üretmeye çalışıyor. Mengen’in golü maçın 70.dakikasında Oğuz Mert’in golü ile geldi. Bu golle Mengen Belediyespor takımı maçta skoru 3-1’e getirdi. Maçın 89.dakikasında Özel İdareden Emirhan İkbal rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın skorunu belirleyen gol 90.dakikada Özel İdare oyuncusu Sezer’den geldi. Bu golle Özel İdare Köroğluspor takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.

Saha: Sentetik 2

Hakemler: Fikri Alagözoğlu, Umut Atlı, Bayram Öztürk

Özel İdare Köroğluspor: ** Ali, ** Emrah, ** Umut, ** Emirhan İkbal, *** Sedat, ** Enes Can, *** Emre, *** Sezer, ** Burhan, ** Okan, ** Yılmaz

Mengen Belediyespor: ** Buğra, ** Samet, ** Emre, ** Hakan Ünal, ** Eren, ** Hakan Güler, ** Gökhan, ** Yusuf, ** Mücahit, *** Oğuz Mert, ** Özkan

Goller: 12.dk. Sedat, 28.dk – 50.dk. Emre, 90.dk. Sezer (Özel İdare Köroğluspor), 70.dk. Oğuz Mert(pen) ( Mengen Belediyespor)

Kırmızı Kart: 89.dk. Emirhan İkbal (Özel İdare Köroğluspor)