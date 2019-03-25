Özel İdare ikinci yarıda güldü

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Amatör Ligi Play Off grubunda mücadele eden Karacasuspoor ile Özel İdare Köroğluspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor takımı 5-2 kazandı. Özel İdareye galibiyetleri getiren golleri 37, 86, 88. Dakikalarda Aziz Ahmet Gülşener ve 47,74. Dakikalarda Özcan Orta kaydetti. Karacasu 2011 takımının golleri ise 61.dakikada Mesut Tezel ve 63. Dakikada E. Tunç Bayram’dan geldi. Bu galibiyetin ardından Özel İdare Köroğluspor takımı puanını 7’ye çıkararak 3.sıraya yükselirken, Karacasu 2011 ise 6 puanla 5.sıraya geriledi. Özel İdare Köroğluspor ligin 7.haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşılaşırken, Karacasu 2011 ise Kıbrıscıkspor ile karşı karşıya gelecek

Stad: Sentetik 1

Hakemler: Mert Elbahadır, Tarkan Doğancı, Özkan Elikkaya

Karacasu 2011: ** Erhan Akkaş, ** Atılım Gölbunar, ** Nizam Bulut, ** Emirhan Karadağ, ** H. Alp Eker, ** İlker Acar, ** E. Tunç Bayram, ** Mutlu Aydemir, **Özgür Orta, ** Mesut Tezel, ** Tolga Ay

Özel İdare Köroğluspor: ** İslam Yüksel, ** İlhan Yüce, ** Enescan Görgülü, **Adem Derin, ** Emirhan İkbal Koman, ** Emre Kaya, ** Mertcan Kardız, ** Aziz Ahmet Gülşener, ** Özcan Orta, ** Suat Epcim, Burhan Aydın

Goller: 37. – 86. – 88. Dakika Aziz Ahmet Gülşener, 47 – 74. Dakika Özcan Orta (Özel İdare Köroğluspor) 61. Dakika Mesut Tezel, 63. Dakika E. Tunç Bayram ( Karacasu 2011)