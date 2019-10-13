Özel idman yapıyorlar

Boluspor’da Girsunspor mesaisi devam ediyor. Boluspor Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor, lige verilen milli maç arasında yaptığı özel antrenmanlarla eksiklerini tamamlıyor.

Özel idman yapıyorlar

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 8.haftasında sahasında Giresunspor’u konuk edecek Boluspor’da hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar özel antrenmanlarla eksiklerini tamamlamayı hedefliyor. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen sabah salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirildi. Akşam antrenmanında se, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirilirken, yarı sahada oynanan oyun le antrenman sona erdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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