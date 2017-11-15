Haber: Gönül OLUTÜRK

Ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapan Gençllik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “Karadeniz bölgesi yarışmalarında 100m ’de serisinde 3.lük ve uzun atlamada 3.lük derecesi alan Cevat Yılmaz, miniklerde uzun atlamada 2.lik derecesi alan Emirhan Tezcan ve antrenörleri Mutlu Akarı başarılarından dolayı tebrik ederim. Özel sporcularımızın özgüvenli bireyler olarak yetişmesi, toplumsal hayata entegre olmaları, toplum olarak özel sporcular ve engelli vatandaşlarımıza olan farkındalığı artıran çalışmalarından dolayı Dağkent Engelliler Spor Kulübüne de şükranlarımı sunarım.”