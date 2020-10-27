Özel Turnuvalar Yasak

ASKF Bolu Şube Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak profesyonel ligler dışında düzenlenecek tüm turnuvaların yasaklandığını duyurdu.

Özel Turnuvalar Yasak

Haber: Ceylan Beykoz

Yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazı ile şu an oynanmakta olan profesyonel futbol ligleri haricinde her türlü futbol faaliyeti hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilmiştir. Gönderilen yazıda “Covid¬19 salgını nedeniyle sporcu sağlığının korunması amacıyla ülkemizdeki amatör futbol faaliyetlerinin başlatılamadığı, ülkemizin bazı bölgelerinde bazı futbol takımlarının ve bazı kuruluşların özel turnuvalar düzenlendiği, Bakanlığımızca alınan tedbirlere aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu özel turnuvaların salgınla mücadelede olumsuz etkiler oluşturduğunu ve yetkisi olmamasına rağmen özel turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılması” için Covid¬19 tedbirleri kapsamında gereğinin yapılması tüm valiliklerden istenilmiştir denildi.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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