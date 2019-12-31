Özer, “Boluspor’u Yenebilirdik”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer “Gerçekten zor bir maç oldu. Önemli pozisyonlarımız vardı, yenebilirdik. 2 gündür takım ile birlikteyim. 2 günde oyuncularımı motive etmeye çalıştım. Sağ olsun ellerinden gelen her türlü çalışmayı da yaptılar. Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Eskişehirspor’a yakışır bir mücadele ettiler. İyi oynarken gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma şunu söyledim; Eskişehirspor taraftarına armağan edin bu galibiyeti. Çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler ve golü bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Yenebilirdik. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirspor, inşallah bu ligde kalacak. Umudumuz devam ediyor” şeklinde konuştu.