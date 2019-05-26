Özgür Can’a Talip Var…

Haber: Gönül Olutürk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig’e çıkmayı başaran Menemenspor’da kurmaylar gelecek sezon mücadele edecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Cenk Laleci’nin elinde geniş bir liste olduğu, kulübün yapısına uygun isimleri kadroya dahil etmek için çalıştığı bildiriliyor. İzmir ekibinin listesinde yerli golcülerden en son Boluspor’da forma giyen Özgür Can Özcan’ın olduğu öğrenildi. Futbola Manavgat Belediyespor’da başlayan Özgür Can, 2003 yılında Galatasaray’da profesyonel oldu. Sarı-kırmızılı ekipte bir dönem forma giyen 31 yaşındaki golcü kariyerinde Kayserispor, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Karşıyaka, Denizlispor, Akhisarspor, Tavşanlı Linyit, Adana Demirspor, Giresunspor, Gazişehir ve Boluspor kulüplerinde görev yaptı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Spor Toto Süper Lig’de 22 karşılaşmada 3 gol atmayı başaran tecrübeli forvet, kariyerinin büyük bölümünü Spor Toto 1. Lig’de geçirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig’de 253 maçta forma giydi ve rakip fileleri 72 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu bu sezon Boluspor formasıyla 30 mücadelede 7 gol attı. Menemenspor’un ay sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla masaya oturması bekleniyor. Bonservisi elinde bulunan Özgür Can’ın da daha önce İzmir’de Karşıyaka forması giydiği için Menemenspor’un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.