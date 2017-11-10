Haber: Semih BAYKAL

Tecrübeli orta saha oyuncusu Samsunspor maçında sakatlanıp devam edemeyince ikinci yarı oyuna çıkamadı. Sakatlanan oyuncunun sağlık kontrolleri sonunda sol aşilkendonunda yırtıl olduğu tespit edilen Özgir İleri 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Sakatlıkla ilgili Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Özgür İleri'nin, TFF 1. Lig 11. Haftasında oynadığımız Samsunspor karşılaşmasının ardından yapılan kontroller sonucu sol aşiltendonunda yırtık olduğu tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından Özgür İleri'nin tedavisine başlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.