HABER: S. Özge YÜCEL

Yenal Tuncer’in takımdan ayrılmasıyla birlikte sol bek arayışlarını sürdüren mavi-beyazlılar Özgür Özkaya ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz günlerde Boluspor ile yollarını ayıran tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Özkaya ile irtibata geçen mavi-beyazlılar bu oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe’ninde talip olduğu oyuncular arasında yer alan Özgür Özkaya bu sezon TFF 1.Lig’de kaptan olarak çıktığı 13 maçta toplam 1086 dakika forma giymişti. Oyuncuyla bir aksilik çıkmaması durumunda imzaların atılması bekleniyor.