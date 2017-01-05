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05 Ocak 2017 Perşembe
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    • Özgür Özkaya ile sezon sonuna kadar...

    Boluspor’dan ayrılığı çok konuşulan sol bek Özgür Özkaya Yeni Malatya, Göztepe derken Büyükşehir Belediye Gaziantepspor ile anlaştı.

    05 Ocak 2017 Perşembe 14:34
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    Özgür Özkaya ile sezon sonuna kadar...

    HABER: S. Özge YÜCEL
    Yenal Tuncer’in takımdan ayrılmasıyla birlikte sol bek arayışlarını sürdüren mavi-beyazlılar Özgür Özkaya ile prensip anlaşmasına vardı.  Geçtiğimiz günlerde Boluspor ile yollarını ayıran tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Özkaya ile irtibata geçen mavi-beyazlılar bu oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe’ninde talip olduğu oyuncular arasında yer alan Özgür Özkaya bu sezon TFF 1.Lig’de kaptan olarak çıktığı 13 maçta toplam 1086 dakika forma giymişti. Oyuncuyla bir aksilik çıkmaması durumunda imzaların atılması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’dan, Ayrılığı, çok, Konuşulan, Sol

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