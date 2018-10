Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor'da golcü oyuncu Özgür Can Özcan Giresunspor maçının ilk yarısında iki önemli pozisyonda topu fileler buluşturamadı. Teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor 1 puan umudu ile geldiği Boluspor maçının 16. dakikasında 1-0 geriye düşünce kalesinde yine önemli pozisyonlar verdi. Bu pozisyonların ikisinde başrol oynayan Özgür Can, eski takımına karşı Boluspor'un farkı ikiye çıkartma şansını değerlendiremedi. Pozisyonun birince plase vuran Özgür Can ikinci pozisyonda altı pas içinde kale yerine topu kaleci Kayacan'a nişanladı. Boluspor taraftarının saç baş yolduğu bu iki pozisyon Boluspor'a oldukça pahalıya patladı ve ekibimiz iki puandan oldu.