Özköylü, “2.Yarı Bambaşka Olacak”

Haber: Erdal Tanrıverdi

“Transferlerimiz planladığımız şekilde devam ediyor. Zaten sezonun ilk yarısı bitmeden, son bir ay içerisinde transferler ile ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Bu doğrultuda belirlediğimiz ve planladığımız oyuncuları yavaş yavaş kadromuza katmaya başladık. Şu an itibariyle son olarak Arif Morkaya’nın gelmesi ile birlikte Dzon Delarge, Emir Halilovic ve kaleci Bahadır Han Güngördü ile beraber dört oyuncumuz kampa katılmış durumda. Belirlediğimiz üç oyuncu daha var. Bunlarla ilgili çalışmalar, görüşmeler devam ediyor. Santrafor ile ilgili artık işin son noktasına gelmiş durumundayız. Kulübü ile ilgili ufak tefek problemler vardı. Bununla ilgili son aşamadayız. İnşallah o da 2-3 gün içerisinde kampa katılacak. Sonrasında iki oyuncu transferi daha olacak. İsim olarak belirtmek istemiyorum çünkü bunlar belirtildiği zaman insanlar farklı şekilde devreye giriyorlar işin oluşunu engelliyorlar. Bununla ilgili problemler yaşayabiliyoruz. “

“İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BİR BOLUSPOR OLACAK”

“Tüm Boluspor taraftarı, camiası şundan emin olsun ki; ikinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak. Aldığımız kaliteli oyuncular ile birlikte takım kalitesini çok daha yukarılara çıkaracağız. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi, onların takıma katılmasıyla birlikte artık tam anlamıyla istediğimiz oyun sistemini oynayabileceğimiz, sahada oyun kalitesini yükseltebileceğimiz bir Boluspor takımı olacak. Zorlu bir süreçteyiz. Bir an önce bulunduğumuz yerden yukarılara çıkmak istiyoruz. İlk yarıda gerçekten çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Gerek bireysel hatalardan yediğimiz goller, hak etmediğimiz puan kayıpları maalesef bizim şuan içinde olduğumuz durumda bıraktı. Ama biz umutluyuz. Bu anlamda oyuncularımıza da çok güveniyoruz. Biz iyi bir takımız. Yeni katılan oyuncularla beraber çok daha kaliteli, çok daha iyi bir takım olduk. İnşallah alacağımız iyi sonuçlarla beraber bir an önce çok daha iyi yerlere çıkıp güvenli bir noktaya ulaşarak ligin ikinci yarısında güzel bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla kamp dönemimiz başladı. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Hem fiziksel, hem taktiksel eksik olan taraflarımızı tamamlayarak ikinci yarıda istediği sonuçları almaya hazır bir Boluspor takımı ortaya çıkarmaya çalışacağız.”

“HAZIRLIK MAÇLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

“İki tane hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. 8 Ocak ve 12 Ocak olarak planladık. Bununla ilgili oynayacak olduğumuz takımları belirleme aşamasındayız. Tabii burada oynayacağımız hazırlık maçları bizim için önemli. Hem yeni gelen oyuncularımızın durumunu görmek, hem onları bizim oyun istediğimiz oyun sisteminin içerisinde kullanabilmek, hem sakat oyuncularımızın son durumları itibariyle maçlarda verecekleri performanslarını görebilmek bizim için önemli.