Haber: Aysun Beykoz

Teknik Direktör Osman Özköylü, 3-0 kazandıkları Boluspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında çok zorlu maçlar oynadıklarını ifade ederek, “Aldığımız galibiyet ligin gidişatını değiştirebilir. Durumuz nedeniyle bıçak sırtında maçlar oynuyoruz. Kaybettiğimiz zaman çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız, kazandığınız zaman çok umutlu olacağınız ligde oynuyoruz. Kendi sahamızda seyircinin desteğiyle beraber güçlü olan, iyi oynayan, ayakta kalan ve ne isteğini bilen bir takımız. Bunu da bugün büyük oranda yansıttığımızı düşünüyorum. Tabi ki kolay değil, bıçak sırtındaki durumuz oyuncuların da belki hiç yapmayacakları hataları yapıyorlar. Bunlar normaldir. Çünkü hepsi o kadar çok kazanmayı ve bu takımı yukarılarda görmek istiyorlar ki ben çok düzgün oyuncularla çalışmaktan mutluyum. Taraftarlar hemen oyunculara kızabiliyorlar. O yüzden biraz tepki gösterdim. Oyuncularımın hiçbiri o tepkileri hak etmiyor. Maç 90 dakika. Bakın ne oldu? Taraftarların kızdığı Göksu Türkdoğan, ilk golün asistini yaptı. Tepki göstermek yerine maçın 90 dakika olduğunu unutmamamız lazım. Bu takımı hak ettiği yere getirecek bu oyunculardır. Bugünde çocuklar aslanlar gibi oynadı. Bu noktadan sonra mükemmel oyun bekleyemezsiniz. Amaç burada savaştır, kavgadır ve sonucu alacak goldür. Biz de bugün bunu yaptık” diye konuştu.