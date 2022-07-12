Özköylü Bolu kampında takımı değerlendirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen ara sonrası Abant'ta hazırlıklarına devam eden İstanbul ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, futbolcuların teknik ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Özköylü: Süreci en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız

Teknik direktör Osman Özköylü, gazetecilere, yenilenen kadrolarıyla yoğun tempo içinde çalıştıklarını anlattı.

Kurban Bayramı arasından sonra yeniden toplandıklarını aktaran Özköylü, "Artık ligin başlangıcı için süre azalmaya başladı. Bu süreçten sonra hem fiziksel hem de taktiksel antrenmanlarımız devam edecek. Onun yanında hazırlık maçlarımız olacak. Süreci en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız." dedi.

Özköylü, ligde yeni olduklarını anımsatarak, "Yapmış olduğumuz transferlerle beraber bu ligde kalıcı olacak, adından söz ettiren, oynadığı futbolla, aldığı sonuçlarla herkesin keyifle izlediği bir Pendikspor oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmek temennimiz. Ligin içerisinde Pendikspor'a yakışan en iyi sonuçları almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Transfer çalışmalarının yüzde 80'ini tamamladık"

Yeni gelen oyuncuların kalite ve tecrübelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Özköylü, "Geçen sene şampiyon olan kadrodan kalan oyuncularımızın da kalitesiyle ortaya çok güzel bir takım çıkaracağız. Transfer konusunda da mevki olarak söyleyemem ama yüzde 80'ini tamamladık. Şu anda düşündüğümüz 2 bölge var. Bu bölgelerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Çok aceleci davranmak istemiyoruz. Zaten şu anda elimizde bizi istediğimiz sonuçlara ulaştıracak bir kadromuz var." diye konuştu.

Özköylü, ligde başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk 5-6 haftalık süreçte mümkün olduğu kadar iyi sonuçlar alıp, kazanarak lige giriş yapmak istiyoruz. Bunu yapmak tabii ki kolay olmayacak. Karşımızda önemli rakipler olacak. Biz de kendi adımıza bu çalışmalarımızı, planlamalarımızı yapacak, stratejilerimizi belirleyeceğiz. En önemli hedefimiz, Pendikspor'u bu seviyede kalıcı yapmak. İlk 6 içinde yer alan bir takım olmaya çalışacağız."