Özköylü'den Kadro Dışı İması

Haber: Aysun Beykoz

“Bir takım maç kaybedebilir. Yüreksiz korkak kalamaz. Benim takımım böyle oynayamaz. Sahada küçük düştük. Oyun canımı acıtıyor. Bizim söylediklerimizi yapmazsan kendi kafana göre oynarsan sonuç bu olur. Rakip yanından giderken bir adam tepki vermez mi? Geldiğim günden beri ilk defa oyuncularımı eleştiriyorum. “dedi.

Osman Özköylü: “Korkak ve aciz oyuncularla yolumuza devam etmeyeceğiz”

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise futbolcularını eleştirdi. Aciz ve korkak futbolcularla yollarına devam etmeyeceklerini belirten Özköylü, “Üzüntünün ötesinde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani bugün sahada takımımın düştüğü durumlar, acizliklerimiz, 20 dakika dışında ortaya koyduğumuz oyun, mücadele, rakibe verdiğimiz tepki, inanın benim için büyük hayal kırıklığı. Yani haftalardır biz bu takımla beraberiz. 10. haftamız, ilk geldiğimizde çok daha kötü bir durumdaydı bu takım, her anlamda kötü durumdaydı. O zaman bile rakibe karşı bir direnç koyuyorduk, bir mücadele ortaya koyuyorduk. Kaybetsek bile sahada bir şeyler yapıyorduk ama bugün sahada gerçekten çok aciz kaldık. Rakibe o kadar fırsatlar verdik ki rakipler bizim yanımızdan gidiyor, müdahale edemiyoruz, tepki veremiyoruz, direnç ortaya koyamıyoruz. Yani zaten 20. dakikadan sonra penaltıdan sonra maç adeta bizim için içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yani 'Bir an önce bitse de en hayırlı bir şekilde buradan gitsek' gibi bir duruma düştü. Dirençsiz kaldığımız için, korkak kaldığımız için. En büyük kızdığım şey korkaklığımız, tedirginliğimiz, rakip karşısında düştüğümüz aciz durum. Benim takımım böyle olamaz, bunu kabul edemiyorum. Mağlubiyeti kabul edebilirim ama korkaklığı ve acizliği kabul edemem. Benim takımımda böyle oyuncular olmayacak, olamaz. Beni en çok üzen nokta bu, sahada küçük düştük. Korkak ve aciz oyuncuyla yolumuza devam etmeyeceğiz" diye konuştu. Özköylü'nün bu açıklamaları ile bazı oyuncularla yolların ayrılacağı öğrenildi.