Özköylü, futbolcularına güveniyor!

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Balıkesirspor'a konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürürken, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Osman Özköylü, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aşama kaydeden bir takım olduklarını aktaran Özköylü, her antrenmanı, her maçı kendiler için çok değerli gördüklerini, göreve gelmelerinin ardından geçen sürede de oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Özköylü, beklentilerinin uzağında bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "İstediklerimizi yapabilecek, çok önemli potansiyele sahip oyuncularla çalışıyoruz. Onların da isteği, iştahı, yapabilme arzusu bizi gerçekten umutlandırıyor. Enerjileri çok yüksek oyuncularımızın." diye konuştu. Göreve gelmesinin ardından takımın başında 2 maça çıktığını hatırlatan Osman Özköylü, "Cesar Grup Ümraniyespor maçında son dakika golü ile galibiyeti kaçırdık. İstanbulspor maçında ise çok talihsiz anlar yaşadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik ve penaltı kaçırdık. Beklediğimizden daha iyi bir oyundu. Rakipten çok daha fazla pozisyonumuz vardı. Yediğimiz ikinci golün ardından takım kırılganlık yaşadı. Geride kalan haftaların olumsuz etkisini aşmak durumundayız." ifadelerini kullandı. Özköylü, Balıkesirspor maçıyla ilgili olarak, "Bu karşılaşmayla birlikte hem oyunumuza hem de mücadelemize daha fazla şeyler katacağımızı düşünüyorum. Alacağımız bir galibiyet, moral, motivasyon ve enerji olarak bizleri çok yukarılara çıkartacak. İnşallah Balıkesirspor maçında böyle bir galibiyeti kovalamak için sahada olacağız, onun mücadelesini yapacağız. Ben oyuncu arkadaşlarımıza çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.