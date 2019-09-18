Özköylü’den 2 Yıllık İmza

Haber: Esra Perçin

Özköylü Boluspor Karaçayır Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni ile Boluspor’un yeni teknik direktörü oldu. Özköylü imza töreninde yaptığı açıklamada Boluspor’un yerinin ilk 6 olduğunu ifade etti. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra anlaştıklarını söyleyen Özköylü, “Geçen sezon Osmanlıspor’u aldığımızda liderin 18 puan gerisindeydi. Ancak 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alarak 2.yarının 6.haftasında liderliğe yükseldik ve sezon sonunda play-off oynadık. Elimizde sihirli değnek yok ama taraftarlarıyla basınıyla bütünleşip başarılı olacağız. Elbette 2-3 gün içinde takıma etkimiz olmayabilir ama kazanma arzumuzu futbolcular da kısa sürede görecek. Ümraniyespor maçını da mutlaka kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz her zaman kazanmak olacak. Bu kadroya güveniyorum. Devre arası gerekirse hamle de yaparız” dedi.

Taraftarın tepkisi nedeniyle Erzurum’dan vazgeçti

Teknik direktör Osman Özköylü, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensip anlaşmasına vardığını ancak taraftarın tepkisi nedeniyle affını istediğini belirtti.

Özköylü, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun güzide kulüplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensipte anlaştığımızı kamuoyuna duyurmamızla gerek şahsi telefonuma gerekse sosyal medya aracılığıyla tarafıma ve hem toplumun hem de benim en kutsal olarak benimsediğim ailemi hedef alan haksız, mesnetsiz ve hakaret içeren mesajlardan ötürü büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı. Olayların gerçek halini kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu aktaran Özköylü, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yaptığım dönemde sözleşmemin feshi sürecinde milyonlarca tazminat aldığım, bu tazminatı alabilmek için kasıtlı olarak görevime son verilmesi için çabaladığım gibi akla izana sığmayan dedikodular çıkartılarak bilgi kirliliğiyle algı operasyonu yaparak kıymetli Erzurum halkı ve taraftarlarını tarafıma karşı kışkırtan art niyetli kişiler için hukuki haklarımı kullanacağım." şeklinde görüş belirtti. Osman Özköylü, açıklamasında şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü olarak görev yaptığım 2017-2018 sezonundaki sözleşmemizde 'Kulüp tarafından teknik direktörün görevinin sonlandırılması halinde 3,5 milyon liraya kadar tazminatı kulüp, teknik direktöre öder' maddesi olmasına rağmen sadece fesih tarihine kadar olan gecikmiş aylıklarımı ve mevcut 2 ayı almak kaydıyla iyi niyetli ve fedakar olarak sözleşmemi bitirdim. Kaldı ki bu aylık sadece bana ait değil, tüm teknik ekibe ait olan ve geçmiş döneme ait maaşlarımızdı. Hal böyleyken, almadığım tazminatları aldığım ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünü maddi zarara uğrattığıma dair iftiralara rağmen görev yaptığım dönemden bir örnek vermek gerekirse alınması için şahsi olarak yoğun çaba serf ettiğim ve kulübe faydalı olacağını iddia ettiğim Taylan Antalyalı, oynadığı dönemde kulübe büyük katkı sağlamış ve sonrasında büyük bir kulübe transfer olmuştur. Şahsım ve ailemin hak etmediği bu art niyetli söylemler sebebiyle prensip anlaşmasına vardığım Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden affımı istemiş bulunmaktayım. Başta bana inanan, güvenen, teveccüh gösteren, kıymetli Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a başarılar diliyorum."

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 12:49