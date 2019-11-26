Özköylü’den Farklı Kadro

Haber: N.Halid Altundal

Kırmızı beyazlı ekipte sakatlığı süren Bilal Kısa kadroda yer almazken, bu oyuncu ile birlikte Hakan Arslan'da devam eden sakatlığı sonrası ilk onbirde kendilerine yer bulamadılar. Bu oyuncuların yerine Burak Bekaroğlu ve Mustafa Eskihellaç görev yaparken Melih Okutan'ın yerine de Mutlu Güler ilk onbirde sahaya çıktı. Kırmızı beyazlı ekipte Mustafa Durak'ın maçın başında sakatlanması sonrası Melih bu oyuncunun yerine dahil oldu. Diğer yandan uzun süredir sakat olan Gökhan Sazdağı da maçın kadrosunda yer almadı.