Özköylü’den Hakeme Tepki

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

'Bugün, çok önemli bir takıma karşı oynadık'

Özköylü, takımın yaşadıkları problemler nedeniyle her maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, 'Bugün, çok önemli bir takıma karşı oynadık. Bu ligde ekonomik yapısının güçlü olması nedeniyle istediği oyuncuyu alabilen bir takım var. Deplasmanda aldığı 6 gollü galibiyet onlar için çok önemli. Yükselişte olmaları bu kadar muhteşem bir seyircinin önünde çok iyi oynayacaklarını biliyorduk. İlk yarı çok kolay top kayıpları yaptık. Çok pozisyon vermesek bile yediğimiz yan top golü mağlup duruma düşmemize sebep oldu' diye konuştu.

'Neticede 2-2 beraberliği yakaladık'

İkinci yarının başında 2-0 öne düşmelerine rağmen pes etmediklerini de aktaran Özköylü, daha sonra şunları söyledi: 'Farklı bir plana geçip çok büyük riskler aldık. Kalecimiz çok iyi devreye girdi ama. Bize çok şey kattı. Onun takımı ayakta tutması, takımın ayakta kalmasına neden oldu. Herkes var olanın en iyisini vermeye çalıştı. Neticede 2-2 beraberliği yakaladık.'

'Allah bizi yalnız bırakmadı

Hakeme de sert yüklenen Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'Hakem nasıl olur da bizim futbolcumuz net penaltı olan pozisyonunu sarı kart ile geçiştirir. Anlam veremiyorum. Şuna adım gibi eminim o pozisyon Adana Demirspor'un olsa penaltıyı vermişti. Çünkü atmosferden etkilenmişti. O kararı verecekti. Neden bize vermiyorsun kardeşim. Biz başka yerden mi geliyoruz. Biz de onur mücadelesi yapıyoruz. Bir sürü dertle mücadele ediyoruz. Bu çocuklar mücadele ediyor. Sen o penaltıyı vereceksin. Ben senin hakemliğini göreceğim. O zaman hakem olacaksın. Kırmızı kartlık harekete kırmızı kart vermiyorsun. Allah'ın adaleti ama. Son 10 dakika 10 kişi mücadele ettik. Sen bizi yalnız bırakıyorsun ama Allah bizi yalnız bırakmadı' ifadelerini kullandı.