Özköylü’ye ihtar cezası

Haber: C.Kutay Aykan

Önceki gün Menemenspor maçında yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’ye toplantı sonrası ihtar cezası verildi. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklamada, “Boluspor Kulübü Teknik Sorumlusu Osman Özköylü'nün, 01.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.