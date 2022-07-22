Haber: Erdal Tanrıverdi

Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Abant bölgesinde sürdürüyor. Yüksek rakım ve temiz havada gerçekleştirilen kamp kapsamında günde çift idman yapan İstanbul ekibi, yeni çıktığı ligde üst sıralarda yer almak için güç depoluyor.

Tuzlaspor'dan transfer edilen tecrübeli sol bek oyuncusu Ferhat Öztorun da takım arkadaşlarıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak için yoğun tempoyla çalışıyor.

"Çalışmalarımız yolunda gidiyor"

Ferhat Öztorun, Pendikspor'da çok iyi bir oluşumun başladığını, bunun bir parçası olduğu için de mutluluk duyduğunu söyledi.

Çok güzel bir aile ortamında sıkı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Öztorun, "Hocamızın oynatmak istediği bir oyun sistemimiz var. Onu sahaya yansıtıp hem iyi bir futbol sergilemek hem de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ligi bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Oldukça uzun bir kamp dönemimiz var. Çalışmalarımız şu an yolunda gidiyor." diye konuştu.

Öztorun, kamp temposunun yoğun ve yorucu olduğunu dile getirerek, bu yorgunluğun hazırlık maçlarında daha çok hissedildiğini kaydetti.

Hazırlık maçlarının her takım ve futbolcu için çok önemli olduğuna işaret eden Öztorun, "Bu maçların sayısı arttıkça yavaş yavaş kendimizi bulmaya çalışacağız. Tam olarak hazır olmak, ligin ikinci ya da üçüncü haftasını buluyor." dedi.

Öztorun, yeni sezondan beklentilerine değinerek, "Bu sene bence daha da zor olacak çünkü gerçekten iyi takımlar var. Geçen sene aşağısı ile yukarısı arasında puan farkı çok düşüktü. Son saniyeye kadar belki de kimin düşüp düşmeyeceği belli değildi. Herkes düşebilirdi. Play-off oynayacak takımların sayısı da bir hayli fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Başlangıçların önemli olduğunu vurgulayan Öztorun, "Güzel bir lig olacak. İzleyenler adına da iyi ve zorlu bir lig olacak. Yeni bir oluşumun içerisindeyiz. Alabildiğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz." dedi.