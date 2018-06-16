Haber: Semih Baykal

2018-2019 sezonuna daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Boluspor, daha önce sözleşmesi biten Sefa Yılmaz, Ertuğrul Taşkıran, Ahmethan Köse, Andre Santos ve Franco’nun ardından Özgür İleri, Göksu Alhas ve Furkan Şeker olmak üzere toplam 8 oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Bu oyunculara iki isim daha eklendi. Kırmızı Beyazlılar da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın raporu doğrultusunda sözleşmesi biten Alim Öztürk ve İrfan Başaran ile de yollarını ayırma kararı aldı. Böylece kulüpten ayrılanların sayısı 10’a yükseldi. Alim Öztürk bir buçuk sezondur Boluspor formasını terletirken, 41 maçta görev aldı. 3575 dakika görev alan Öztürk 1 gol kaydetti. İrfan Başaran, 1 sezon boyunca Boluspor’da görev yaptı. 30 maçta kırmızı beyazlı formayı giyen Başaran , 1927 dakika süre alırken 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.