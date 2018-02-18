Haber: Semih Baykal
Bölgesel Amatör lig 6. Grupta ilimizi temsil eden Yeniçağaspor, bir yandan ligde kalmak için mücadele ederken diğer yanda da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeniçağaspor son olarak Süper Amatör Lig takımlarından Yurtkurspor’da forma giyen 23 yaşındaki Sağ ve sol açık süratiyle dikkat çeken Barış Öztürk’ü transfer etti.
Oynadığı Takımlar :
Amator Milli Takim
2008-2014 Yenimahalle Belediyespor
2014-2015 Ankara 1910 Spor , Kalecikspor
2015-2016 Burhaniye Belediyespor
2016-2017 Yurtkurspor, Pamukkalespor
2017-2018 Yurtkurspor
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