Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör lig 6. Grupta ilimizi temsil eden Yeniçağaspor, bir yandan ligde kalmak için mücadele ederken diğer yanda da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeniçağaspor son olarak Süper Amatör Lig takımlarından Yurtkurspor’da forma giyen 23 yaşındaki Sağ ve sol açık süratiyle dikkat çeken Barış Öztürk’ü transfer etti.

Oynadığı Takımlar :

Amator Milli Takim

2008-2014 Yenimahalle Belediyespor

2014-2015 Ankara 1910 Spor , Kalecikspor

2015-2016 Burhaniye Belediyespor

2016-2017 Yurtkurspor, Pamukkalespor

2017-2018 Yurtkurspor