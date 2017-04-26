banner133

banner128

banner101

26 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özyapı Lideri Takibini Sürdürdü

    12’inci Veteranlar Futbol turnuvası B grubunda üçüncü maçlar dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Grubun iddialı ekiplerinden Özyapı Mimarlık grupta henüz puanı bulunmayan Sümer Saray ile karşı karşıya geldi. Sahadan 9-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Özyapı Mimarlık puanını 9’a çıkartarak Çağsu Hastanesi’nin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
    Bu haber 31 kez okundu
    Özyapı Lideri Takibini Sürdürdü

     

     

    Haber: Ceylan Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki haftayı kayıpsız kapatan grubun iddialı ekiplerinden Özyapı Mimarlık üçüncü maçında Sümer Saray ile karşı karşıya geldi.

    Sürprize izin vermeyen ve karşılaşmaya etkili başlayan Özyapı Mimarlık İsmail Hakkı Özkan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da rakibi karşısında rahat oyununu sürdüren Özyapı Mimarlık Cemil ve Osman ile birer gol daha buldu ve devreyi 3-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışan Sümer Saray penaltı atışından yararlanamazken, Sedat’ın ayağından kazandığı iki gol ve devreye damgasını vurarak 4 gol birden kaydeden Yılmaz ile sonuca gitti ve sahadan 9-0 galip ayrılarak üçüncü maçını da 3 puanla tamamladı. Özyapı Mimarlık grupta topladığı 9 puanla Çağsu Hastanesi’nin ardından averaj ile ikinci sıraya yerleşti. İlk haftayı bay geçen ve bu maç ile ikinci karşılaşmasını tamamlayan Sümer Saray ise 8.sırada yer aldı.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvası, B

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MAÇ BİTTİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129