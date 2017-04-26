Haber: Ceylan Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki haftayı kayıpsız kapatan grubun iddialı ekiplerinden Özyapı Mimarlık üçüncü maçında Sümer Saray ile karşı karşıya geldi.

Sürprize izin vermeyen ve karşılaşmaya etkili başlayan Özyapı Mimarlık İsmail Hakkı Özkan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da rakibi karşısında rahat oyununu sürdüren Özyapı Mimarlık Cemil ve Osman ile birer gol daha buldu ve devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışan Sümer Saray penaltı atışından yararlanamazken, Sedat’ın ayağından kazandığı iki gol ve devreye damgasını vurarak 4 gol birden kaydeden Yılmaz ile sonuca gitti ve sahadan 9-0 galip ayrılarak üçüncü maçını da 3 puanla tamamladı. Özyapı Mimarlık grupta topladığı 9 puanla Çağsu Hastanesi’nin ardından averaj ile ikinci sıraya yerleşti. İlk haftayı bay geçen ve bu maç ile ikinci karşılaşmasını tamamlayan Sümer Saray ise 8.sırada yer aldı.