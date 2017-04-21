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21 Nisan 2017 Cuma
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    • ÖZYAPI MİMARLIK 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasının ikinci haftasında B grubu maçları tamamlandı. Grubun iddialı ekiplerinden Özyapı Mimarlık ilk hafta Kale Yapı’ya 3-2 mağlup olan 2023 Vizyon İnşaat ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında fazla zorlanmayan Özyapı Mimarlık sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkardı.

    21 Nisan 2017 Cuma 15:58
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    ÖZYAPI MİMARLIK 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    Haber: Esra Öztürk

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası ikinci hafta karşılaşmalarında B grubunda 4 maç oynandı. İlk hafta Köroğlu Beton’u farklı bir skorla mağlup eden Özyapı Mimarlık, ilk haftayı puansız kapatan 2023 Vizyon İnşaat ile karşı karşıya geldi.

    Yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Özyapı Mimarlık ilk dakikadan itibaren oyunu rakip alana yıkarken aradığı golü bulmakta zorlandı. İlk yarının 26.dakikasında gelişen atakta kaleci Fuat Büyüktopaç’tan seken topu iyi takip eden Özyapı Mimarlık’ın golcüsü Sedat kafayla topu boş kaleye göndererek, skoru 1-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya da etkili başlayan Özyapı Mimarlık oldu. Gol için rakip kalede etkili olan Özyapı Mimarlık’ta sahneye çıkan Zeki Gökçe farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Önde olmasına rağmen gol aramaya devam eden Özyapı Mimarlıkta son olarak sahneye çıkan Bülent Soysal yerden sert şutu ile skoru tayin eden golü kaydetti. Bu sonuçla Özyapı Mimarlık puanını 6’ya çıkartırken, 2023 Vizyon İnşaat puanla henüz tanışamadı.

    Anahtar Kelimeler: Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit, Ozan

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