HABER:Kasım Şahin

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ikinci hafta maçları geride kaldı. İlk hafta Cengizay İnşaat’a mağlup olarak turnuvaya başlayan Özyapı Mimarlık, ilk hafta gol düellosuna sahne olan maçta Kale Yapı ile 5-5 berabere kalarak 1 puanla turnuvaya başlayan Sümer Saray ile karşı karşıya geldi. Grupta iddialı olmak adına üç puana ihtiyacı olan iki takımda ilk yarıda birçok pozisyonuna girmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Özyapı Mimarlık hızlı oyuncuları ile rakip kalede daha etkili olmaya başladı ve aradığı golü 36.dakikada buldu. Bu golden sonra daha çok savunma yaparak ve kontra ataklarla rakip kalede etkili olmak isteyen Özyapı Mimarlık Hamza’nın golüne engel olamadı ve Sümer Saray eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son dakikaları nefesleri keserken bir gol daha bulan Özyapı Mimarlık sahadan 2-1 galip ayrıldı ve turnuvadaki ilk üç puanını aldı. Bu skorun ardından Özyapı Mimarlık üç puanla 4’üncü sıraya yerleşirken, Sümer Saray ise 1 puanla 5’inci sırada kaldı.