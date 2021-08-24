Pa Dibba Eyüpspor'da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 33 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün transferle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eyüpspor'umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a da bu transferde gösterdiği kolaylıklardan dolayı teşekkür ederiz."

Adana Demirspor'da 17 gole katkı yaptı

Pa Dibba geçtiğimiz sezon 34 maç oynadığı Adana Demirspor'da 9 gol, 8 asistle şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.