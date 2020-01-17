Panamalı kaleciden 1.5 yıllık imza

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’dan beklenen açıklama geldi. Ara transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan kırmızı beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Panamalı kaleci ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Panamalı kaleci Orlando Mosquera 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Orlando Mosquera kimdir?

Orlando Mosquera, 25 Aralık 1994 Panama City'de doğdu. Futbola Panama'nın San Miguelito takımında başlayan 25 yaşındaki kaleci, daha sonra Taura FC takımına transfer oldu. 1.91 boyundaki Mosquera, geçtiğimiz sezon ülkesi Panama'da ülkenin en değerli futbolcusu seçildi.