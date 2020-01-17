pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com bonus veren siteler

Panamalı kaleciden 1.5 yıllık imza

TFF 1.Ligde ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Boluspor daha önce anlaşmaya vardığı Panamalı kaleci Orlando Mosquera ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Panamalı kaleciden 1.5 yıllık imza

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’dan beklenen açıklama geldi. Ara transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan kırmızı beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Panamalı kaleci ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Panamalı kaleci Orlando Mosquera 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Orlando Mosquera kimdir?

Orlando Mosquera, 25 Aralık 1994 Panama City'de doğdu. Futbola Panama'nın San Miguelito takımında başlayan 25 yaşındaki kaleci, daha sonra Taura FC takımına transfer oldu. 1.91 boyundaki Mosquera, geçtiğimiz sezon ülkesi Panama'da ülkenin en değerli futbolcusu seçildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Okullara tatil, davranışlara değil”
“Okullara tatil, davranışlara değil”
  1. Bolu

banner133

banner129