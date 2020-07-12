PANDEMİ SÜRESİNCE TÜM LİGLERİN GELİRİ DÜŞTÜ

Haber: Aysun Beykoz

10 ülkeden 7’sinde liglerin devam etmesine rağmen 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplam gelir kaybının 3,6 milyar avroya ulaşacağı belirtildi. Avrupa’daki tüm ülkelerin en üst ligleri göz önüne alındığında gelir kaybı 4 milyar avroya ulaşıyor. Maçların devam etmesiyle gelir kaybını tamamen önlemenin mümkün olmadığı kaydedilirken her şey yolunda gitse bile bu sezon yüzde 14, önümüzdeki sezon yüzde 38,5 maç günü gelir kaybının beklendiği aktarıldı. Koronavirüsün en önemli etkilerinden birisi de ücret-gelir oranı üzerinde olacak. 2018-2019’da yüzde 59,6 olan bu oran, bu sezon yüzde 65,7, gelecek sezon ise yüzde 70,1 olacak. Bu nedenle özellikle önümüzdeki sezon gelirin daha çok kısmının sadece ücretlere ödenmesi ve transfer harcamaları, faiz ödemeleri ve diğer masraflara daha az bütçesinin kalması bekleniyor.